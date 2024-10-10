تفاصيل ضبط مخدرات بـ 4.5 مليون جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من نطاق محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الحملات فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (4,5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.