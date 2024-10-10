الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع عادل الرفاعي بحي أول المحلة

رصف شارع عادل الرفاعي
رصف شارع عادل الرفاعي بالمحلة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بدء أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عادل الرفاعي بحي أول المحلة بطول ٣٠٠ م و عرض ١٦ م.

وأكد محافظ الغربية على ان الشارع يعد من الشوارع الهامة كونه يربط بين شارع شكري القوتلي و شارع الجيش ، مشيرا الى استمرار المحافظة في تنفيذ خظة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع  بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب لقلعة الصناعة المصرية .

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