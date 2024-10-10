كان راكب ربع نقل.. وفاة طفل سقط من سيارة بالوادي الجديد

لفظ طفل في الـ 13 من عمره أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من سيارة ربع نقل أعلى طريق منطقة شرق العوينات بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الداخلة العام.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تبين مصرع تامر مصطفى عبد الرحيم، 13 عامًا، من محافظة أسيوط، إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات.

على الفور تم نقل الطفل لوحدة شرق العوينات الصحية، وتم تحويله لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.