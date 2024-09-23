مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الخامس بطهطا

إستقبل مستشفى طهطا العام طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج جثة هامدة لقي مصرعه أثناء لهوه أعلى سلم المنزل بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط على درجات السلم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لقسم شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل "مصطفى . م . م . م" 10 تلميذ جثة هامدة إدعاء سقوط من علو يقيم بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص والدته "إيمان . ع . ع . ش" 38 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط على درجات السلم مما أدى إلى وفاته ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور بالقفص الصدري ونزيف بالبطن إدعاء سقوط من علو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي شخص حاصل على دبلوم مصابًا بطلق ناري بالرأس تعدى عليه عامل يبلغ من العمر 42 سنة بالضرب بسلاح ناري بمساعدة والده ونجل عمومتهما بسبب خصومة ثأرية بينهم وتوفـي عقب وصوله وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "علي . ا . ع . م" 19 سنة حاصل على دبلوم يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالرأس وتوفـي عقب وصوله .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . ع . م . م" 51 سنة يقيم بذات الناحية إتهم كل من :- "عبد النبي . م . ع . م" 42 سنة عامل ووالده "محمود . م . ع . م" 69 سنة مزارع ونجل عمومتهما "محمود . م . ا . ز" 25 سنة عامل يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول نتج عنه إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بينهم على مسقى مائي أمام منازلهم بذات الناحية نتج عنها مقتل "الأمير . م . ا . ع" 35 سنة عامل يقيم بذات الناحية واتهم فـي مقتله "ميسرة . ع . م . م" 61 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهم اقرو بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .