مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال اللهو بالخطأ فى سلك تكيف

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه في قرية الصعايدة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، يفيد بمصرع الطفل "محمد حسين" 8 سنوات، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.