مصرع طفل تحت عجلات سيارة أجرة بسوهاج

لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ميكروباص حال لهوه أمام منزلهم وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "محمد . ف . ع . ع" 27 سنة سائق ومقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل "محمود . ا . ا . م" 6 سنوات تلميذ ومقيم بذات الناحية أثناء لهوه أمام منزله مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .

افاد قائد السيارة ووالد المتوفي "أيمن . ا . م . ا" 40 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته ونفى الأخير الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوھاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة 3 عمال وسائق من الطرفين بجروح رضية بفروة الرأس وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "الضمراني . خ . ا . خ" 51 سنة عامل ونجلي عمومته رفيع . ا . خ . ا" 25 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس و"شاهر . ر . ا . خ" 20 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وطرف ثان "ربيع . م . ا . ح" 49 عامل ونجلي عمومته "عبد الحليم . م . ع . ا" 24 عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس و"أحمد . ع . ا . ح" 41 سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .