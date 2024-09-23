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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مصرع طفل سقط من سيارة نقل بـ حلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي صغير مصرعه إثر سقوطه من إحدى سيارات النقل المارة أمام منزله بمنطقة كفر العلو في حلوان.


ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان أفاد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد أفادت باستقبال جثمان طفل بالغ من العمر 8 سنوات توفى متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الطفل حال لهوه أمام منزله تشبث في سيارة نقل إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الطفل أصيب بكدمات ونزيف داخلي نتج عنه وفاته في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

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