الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العراق ينفي نيته “توطين” لاجئين لبنانيين في البلاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الهجرة العراقية وصول نحو 7 آلاف لاجئ لبناني إلى الأراضي العراقية، هرباً من الحرب الدائرة هناك، ونفت نيتها توطينهم في البلاد.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهانكير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجمالي عدد اللبنانيين الواصلين إلى العراق ما زال غير دقيق؛ لكون المنافذ البرية والجوية، مثل منطقة القائم ومطارَي النجف وبغداد، لم ترسِل إحصاءات كاملة».

 

4600 نازح

ويضيف جهانكير: «الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود 4600 نازح، ونتوقع وجود 7 آلاف نازح، استناداً إلى الأرقام الأولية التي وصلتنا من العتبات الدينية والمنافذ الحدودية».

 

ونفى جهانكير مزاعم الرغبة في توطين النازحين اللبنانيين في العراق، وذكر أن «القصة لا تتعلق بالتوطين، إنما هناك مدن للزائرين وفنادق استوعبتهم في كربلاء والنجف، لكن بعض العائلات فضّلت الذهاب إلى أقارب وأصدقاء في بعض المحافظات العراقية».

 

وكان ناشطون عراقيون تحدّثوا عن محاولات سياسية لتوطين اللبنانيين في مدن عراقية، وسرّب بعضهم تسجيلات لم يتسنّ التأكد من صحتها بأن محافظة ديالى واحدة من المواقع المرشّحة لاستقرارهم.

 

 

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

قوات الاحتلال تقتحم إذنا غرب الخليل وينكل بمواطنين

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران

الدفاع المدني اللبناني يعلن مقتل 5 من عناصره في غارة إسرائيلية

السودان: قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق تحامل على الجيش

فلوريدا تستعد لـ إعصار ميلتون

الجرافات الاحتلال تهدم حديقة مارون الراس وتمثال سليماني جنوب لبنان

لبنان يستعد لإقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراضي مفتوحة
الجريدة الورقية