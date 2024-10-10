تفضل الأمهات تحضير العديد من الوصفات الغنية بالعناصر الغذائية لأفراد أسرتها، ويأتي الجمبري في مقدمة المأكولات البحرية خاصة الجمبري.



ويتميز الجمبري بغناه بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، كما يتسم بسعراته الحرارية المنخفضة، وعدم احتوائه على الكربوهيدرات، فما يقرب من 90% من السعرات الحرارية تأتي من البروتين. يعد الجمبري أيضاً أحد أفضل المصادر الغذائية لليود، وهو معدن مهم لوظيفة الغدة الدرقية وصحة الدماغ.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الروبيان بصلصة الطماطم الحارة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الروبيان : 2 كيلو (كبير الحجم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومقطعة إلى مكعبات)

- معجون الفلفل الأحمر الحار الجاهز : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الروبيان، ثم الثوم المهروس، ومعجون الفلفل الأحمر الحار، ومكعبات الطماطم.

نكّهي بالملح، وقلّبي قليلاً حتى تتداخل المكونات وينضج الروبيان.

أطفئي النار، وأضيفي عصير الليمون الحامض.

قدمي الروبيان بصلصة الطماطم الحارة ساخناً إلى جانب الأرز