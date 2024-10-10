استمرار الاعمال في انشاء الحائط الساند لمعالجه دائرة انزلاق جسم طريق شبشير القرشية

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الاعمال الجاريه في انشاء الحائط الساند لمعالجه دائرة انزلاق جسم طريق شبشير القرشية امام مدخل قريه طوخ مزيد استجابة لشكاوى المواطنين و الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحافظ الى ان مديرية الطرق والنقل بالغربية تقوم بإنشاء الحائط الساند بطول 500 متر بقطاعات متفرقة، موجها على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال وتامين الموقع بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة ليلا لتحقيق السلامة المرورية.

وعلى صعيد أخر استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه مساء اليوم ، الأستاذ الدكتور تامر الكورانى نقيب المهندسين بالغربية؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الغربية ونقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الابنية التعليمية بالغربية وعدد من أعضاء النقابة .

ورحب محافظ الغربية بالوفد ، مؤكدًا على اعتزازه بنقابة المهندسين ودور أعضائها البارز في مسيرة البناء والتنمية كما ناقش خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، معربين عن رغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة، لخدمة مواطني عروس الدلتا.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب مهندسي الغربية، درع النقابة للمحافظ تقديرا لجهوده .