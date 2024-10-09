مصطفى قمر ضيف أولى حلقات برنامج "سهرة خاصة" مع عمرو الليثي

يحل الفنان مصطفى قمر ، ضيفًا في أولى حلقات برنامج “سهر خاصة”، مع الإعلامي د. عمرو الليثي، يوم الخميس القادم عبر شاشة قناة الحياة.

ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والطرب والدراما والسينما المصرية والعربية ، وستكون أولي حلقات برنامج "السهرة الخاصة " مع الميجا ستار والنجم مصطفى قمر.

وأذاعت قناة الحياة البرومو التشويقي للميجا ستار مصطفى قمر والذي يحل ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة غنائية خاصة وحلقة مليئة بالمفاجأت.

وقدم النجم مصطفى قمر خلال السهرة الخاصة باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الكبير منذ بدايته ومروراً بالعديد من المحطات الفنية الهامة في حياته ومن هذه الأغنيات، السود عيونه ، بسلم عليك، أغلى الحبايب كما يغني باللغة التركية، وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين

كما يكشف النجم مصطفى قمر أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، وعشقه للعندليب بعد الحليم حافظ وعلاقته بالكابو حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما يتحدث مصطفى قمر عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحله ومدى تأثره بهم ، وأنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في اسكندريه والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.