الداخلية تضبط 156 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (156 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(19) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(124) فرد محلى.

(399) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(241) قطعة سلاح أبيض .