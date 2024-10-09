الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط 156 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متهمًا

أسلحة نارية
أسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (156 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(19) بندقية خرطوش. 

(7) طبنجات.

(124) فرد محلى.

(399) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(241) قطعة سلاح أبيض .

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