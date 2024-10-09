ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,2كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,5 كيلوجرام لمخدر البانجو-كمية لمخدرى "الهيروين –الشابو").. بحوزة (3 متهمين).

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلى– عدد من الطلقات) إلى جانب تنفيذ (799) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في سياق مغاير، تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تخلص سائق توك توك، من حياته بطريقة مأساوية في منطقة الحوامدية.

وتبين أن المتوفى ارتكب الواقعة لمروره لمروره بأزمة نفسية واستغل تواجده داخل شقته لإنهاء حياته.

من جهاتها صرحت جهات التحقيق في الواقعة باستخراج تصاريح الدفن، بعد عرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة ورد إليه إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود إليهم بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك مفارقا الحياة داخل مسكنه.

تحركت أجهزة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وتم فحص مداخل ومخارج الشقة ولم يتم العثور على أي أعمال عنف تشير إلى دخول أحد.

وأوضحت المعاينة أن جثمان المتوفي مربوط من العنق بحبل مثبت بجنش في السقف ويتدلى الضحية من آخره.

أسرة السائق المتوفي في التحقيقات لم تتهم أحد في الواقعة ونفت أن يكون وراء الحادث شبهة جنائية لعدم وجود خلافات مع أحد، وأن الضحية كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.