مباحث الضرائب: ضبط 441 قضية خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملات عديدة، أسفرت عن ضبط (441) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

في سياق آخر، نشب حريق داخل منزل مكون من طابقين، بمنطقة كيما فى مدينة أسوان، مساء اليوم، حيث توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة، وتحديدًا بجوار مسجد الرفاعى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية فى أسوان لمكان الحريق مباشرة وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وتجرى قوات الحماية المدنية عملية التبريد داخل المنزل بعد إتمام السيطرة الكاملة علي النيران التي اندلعت داخل المنزل جراء الحريق، وتم اتخاذ اللازم.



وتوجهت الجهات للمعاينة والوصول إلى الأسباب وراء نشوب الحريق، وتبين أن السبب الرئيسي وراء نشوب النيران داخل المنزل المكيف الكهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.