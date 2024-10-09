حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون في دمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,150كيلو جرام لمخدر الحشيش –12 كيلو جرام لمخدر البانجو –9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى"الهيروين– الآيس").. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

من ناحية أخرى، يكثف ضباط مديرية أمن المنوفية، جهودهم لكشف هوية سيدة عثر على جثمانها داخل مجرى مائي أمام قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل المياه أمام قرية ساقية أبو شعرة، وتحركت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

وبالكشف الظاهر لا توجد ثمة إصابات والسيدة في العقد الثالث من العمر، ترتدي ملابسها، وحذائها، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومراجعة كافة بلاغات التغيب في المحافظة والمحافظات المجاورة، وعمل نشرة بأوصافها.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.