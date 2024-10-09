محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضما

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية الضما بمركز كوم أمبو، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لمتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وأوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بالتصدي الفوري لحالات التعدي على الرقعة الزراعية قامت الوحدة المحلية، بمشاركة قوات الأمن بتشكيلات متنوعة، بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية تم إزالة عدد 9 حالات تعدى على الرقعة الزراعية بناحية الضما التابعة لقرية الكفورعلى مساحة إجمالية 2861 م2، لافتاً إلى أن حالات التعدى التي تم إزالتها شملت عدد من طواحين وكسارات الذهب، وأيضاً أحد الفيلات المتواجدة بمحيط الطواحين المخالفة، علاوة على عدد من الحظائر، فيما تم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه كلف الدكتور إسماعيل كمال، رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى، وذلك للحفاظ على حق الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الدولة فى أراضيها ، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى أشكال للتعديات لتحقيق الجدية المطلوبة فى التصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظاً على أراضى أملاك الدولة .