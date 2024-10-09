الأمن يستجيب لاستغاثة سيدة مُسنة وينقلها لتلقي العلاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة (لإحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "تعانى من حالة مرضية وغير قادرة على الحركة") .. ونقلها لإحدى المستشفيات.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتم المساعدة فى إنزال السيدة من مسكنها ونقلهالإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ومن جانبه تقدم نجل السيدة بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ.

في سياق مغاير، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



