حبس سائق توك توك لاتهامه بهتك عرض فتاة بالسلام

واصلت نيابة السلام، تحقيقاتها في واقعة اتهام سائق توك توك بهتك عرض فتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض الزواج منها، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغًا من عامل يبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بدائرة القسم، وحرر محضر ضد سائق توك توك أفاد فيه بقيام الأخير بهتك عرض ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان، وإقامة علاقة غير شرعية معها ورفضه الزواج منها.

وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر تواصل نيابة الساحل، تحقيقاتها في واقعة سقوط فتاة من أعلى عقار في منطقة الساحل ما أسفر عن إصابتها، حيث أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشف التقرير الطبي للفتاة عن إصابتها بكسور في الذراعين والقدم وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة الساحل، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبال طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بكسور متفرقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة تقيم لدى أحد الأشخاص ونشبت بينهما مشاجرة فحاولت الهرب منه، وأثناء تسلقها الشباك اختل توازنها وسقطت في الشارع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

كما أصيب 5 أشخاص، فى 3 حوادث متفرقة بمركزى دشنا ونجع حمادى، شمالي محافظة قنا.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع 3 حوادث دراجات بخارية، بمركزي دشنا ونجع حمادي، وتبين إصابة شابين في انقلاب دراجة بخارية بقرية أبو مناع بحري بدشنا، وشخصين بالمفارق بقرية الحلفاية، وآخر أمام بوابة الألومنيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفتي نجع حمادي العام ودشنا المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.