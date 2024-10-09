الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بإنضمام الثلاثي.. منتخب موريتانيا جاهز لمباراة مصر

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا

اكتملت صفوف المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، بعودة الثلاثي أبو بكر كامارا والحسن أحويبيب ولامين با إلى معسكر الفريق في تونس.

txt

بإنضمام الثلاثي.. منتخب موريتانيا جاهز لمباراة مصر

txt

أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا 

txt

تصفيات أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا

يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة نظيره المصري في التصفيات، حيث أقام المنتخب الموريتاني تدريباته في مدينة طبرق التونسية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الموريتاني مع مصر يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن يتجدد اللقاء بينهما يوم 15 من الشهر نفسه.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الموريتاني في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عنه.

تتكون قائمة المنتخب الموريتاني من 26 لاعبًا، تشمل أسماء بارزة مثل امباكي انجياى، مامادو ديوب، والحسن أحويبيب، من بين آخرين.

 

 

مواد متعلقة

منتخب السعودية يستعيد خدمات الصحفي قبل موقعة اليابان
الجريدة الورقية