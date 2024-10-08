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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا 

أبو الوفا
أبو الوفا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف محمد أبو الوفا عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم القادمة ٢٠٢٥.

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وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة  الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥  وجاءت كالتالي :

فى حراسة المرمى كلا من محمد الشناوي ،
المهدي سليمان ،محمد عواد ومصطفي شوبير. 
واللاعبون هم:رامي ربيعة،محمد عبد المنعم،  
أحمد رمضان بيكهام ،خالد صبحي ،محمد حمدي شرف، محمد شحاته ،أحمد نبيل كوكا، 
أحمد عيد ،حمدي فتحي ،مروان عطية 
ناصر ماهر ،أحمد سيد زيزو  ،نبيل عماد دونجا، 
محمود حسن تريزيجيه  ،عمر مرموش ،محمد صلاح،مصطفي فتحي ،ابراهيم عادل.
فى الهجوم مصطفي محمد وأسامة فيصل

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