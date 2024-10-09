الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنيا يجرى حركة تغيير محدودة بالوحدات المحلية

محافظ المنيا
محافظ المنيا

اصدر اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، حركة تغييرات محدودة بالقرار رقم 505 لعام 2024  بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، لنواب رئيس مركز ورؤوساء قرى بمركزي المنيا وسمالوط وأبوقراقاص .

وجاء في القرار، بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لعام 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار المحافظة رقم 457 لعام 2024 ، الصادر بتفويض السكرتير العام في مباشرة يعض التخصصات ، وعلى موافقتنا وفي ضوء  ما ارتأيناه محققا للصالح العام وصالح العمل .

وشمل القرار في المادة الأولى يكلف الآتي اسمائهم بعد ، بالقيام بالأعمال الوظيفية الموضحة قرين كل منهم ، وذلك لحين شغل الوظيفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016ولائحته التنفيذية ، هبة سيد يوسف عبد السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، محمد محمود محمد حسن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، الحسين شادي عبد الحميد رئيس قرية طوخ الخيل ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعلي عبد الله ظريف رئيس قرية صفط الخمار، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، ومحمد حسين إبراهيم محمد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل رئيس قرية نزلة حسين ، ونقل محمد عامر من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، ويلغى كل مايخالف هذا القرار من قرارات سابقة ، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

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