محافظ المنيا يجرى حركة تغيير محدودة بالوحدات المحلية

اصدر اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، حركة تغييرات محدودة بالقرار رقم 505 لعام 2024 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، لنواب رئيس مركز ورؤوساء قرى بمركزي المنيا وسمالوط وأبوقراقاص .

وجاء في القرار، بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لعام 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار المحافظة رقم 457 لعام 2024 ، الصادر بتفويض السكرتير العام في مباشرة يعض التخصصات ، وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام وصالح العمل .

وشمل القرار في المادة الأولى يكلف الآتي اسمائهم بعد ، بالقيام بالأعمال الوظيفية الموضحة قرين كل منهم ، وذلك لحين شغل الوظيفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016ولائحته التنفيذية ، هبة سيد يوسف عبد السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، محمد محمود محمد حسن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، الحسين شادي عبد الحميد رئيس قرية طوخ الخيل ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعلي عبد الله ظريف رئيس قرية صفط الخمار، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، ومحمد حسين إبراهيم محمد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل رئيس قرية نزلة حسين ، ونقل محمد عامر من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، ويلغى كل مايخالف هذا القرار من قرارات سابقة ، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.