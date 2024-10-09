خبير سياسي: التنسيق القبرصي اليوناني المصري أحد نجاحات الرئيس السيسي

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن التنسيق القبرصي اليوناني المصري يعد إحدى نجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذا ظهر خلال اتصال الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي.

التنسيق القبرصي اليوناني المصري

وأوضح “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن اليونان وقبرص يتفقون مع مصر في وجهات نظر استقرار المنطقة عبر تحسين العلاقات التركية اليونانية والتركية المصرية، مشددًا على أن القيادة السياسية في دولة قبرص ثمنت كل ما قدمته مصر في محاولاتها لوقف العدوان الإسرائيلي الظالم.

وأضاف أن قبرص قدمت الكثير من الإعانات للشعب الفلسطيني، موضحًا أن قبرص اتخذت موقفا إنسانيا تجاه الحروب التي تشهدها المنطقة من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، متابعًا: “العلاقات القبرصية اليونانية المصرية تشهد تطورا متناميا من خلال التبادل التجاري والاقتصادي، ما يعزز العلاقة بين البلدين”.

وواصل: “وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي التهنئة لقبرص بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، ما يؤكد على قوة العلاقات المصرية القبرصية”، مؤكدًا أن العلاقات المصرية القبرصية تسير في اتجاه واحد والاتفاق على قضايا واحدة في استقرار الشرق الأوسط.