المقاولون 2009 يحقق فوزه الثالث على التوالي فى دوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه على فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون.

سجل اللاعب مازن وائل هدفين، بينما أضاف عادل صبري الهدف الثالث، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 .

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن أحمد سيد، ويضم الكادر التدريبي كلا من الكابتن محمد فوزي كمدرب، والكابتن بلال ثابت مدرباً لحراس المرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال، بالإضافة إلى الكابتن سعيد صابر إداري الفريق، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.

يواصل فريق المقاولون تألقه في الدوري، ويتطلع إلى تحقيق مزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.