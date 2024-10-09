محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء جاذبة للوافدين الأجانب .. وعنوان السياحة العلاجية

"لقد تفاجئنا كثيراً لما رأيناه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر وسعيدون جداً بتلك الفرصة التي أتيحت لنا لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية"، بهذه الكلمات دوَّن أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني، وشيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، إشادتهم في ختام زيارتهم التي استمرت على مدار يومين متتاليين لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أحمد البرعي رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد السنافيري، مدير الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، كانوا في استقبال القنصل الياباني، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، ومرافقتهم خلال جولة بعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، بدأت الزيارة في اليوم الأول بالفرع الرئيسي للهيئة، حيث قدم رئيس إقليم الصعيد عرض توضيحي عن المنشآت التابعة للهيئة العامة الصحية بمحافظة الأقصر، والخدمات المقدمة بها وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقدمه المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة في خدمات السياحة العلاجية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، منوهًا أن مستشفيات الأقصر استقبلت 720 سائحًا من 42 دولة خلال العام الجاري حتى الآن.

واستكملت الزيارة بجولة تفقدية بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية، مرورًا بالأشعة ومعمل التحاليل وصولًا إلى الحضانات والعناية المركزة، وخلال الجولة تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالهيئة.

وقد أشاد القنصل الياباني والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالمستوى المتقدم في الخدمات الطبية، معربين عن انبهارهم وسعادتهم لما رأوه من تجهيزات وخدمات طبية بأعلى مستويات الجودة العالمية داخل المستشفى.

ثم تابعت الزيارة في اليوم التالي بجولة تفقدية بمستشفى الكرنك الدولي، حيث تم تفقد أقسام «الأشعة، المعمل، الغرفة الوطنية للطوارئ، العناية المركزة» فضلًا عن قسم الحضانات الجارى تجهيزه، فيما اختتمت زيارة المستشفى بالقسم الداخلي والغرف الفندقية حيث أبدى الوفد الياباني شديد إعجابهم وانبهارهم بالإطلالة النيلية الخلابة للغرف الفندقية وغيرها من التجهيزات عالية الجودة بالمستشفى، ومدى الراحة النفسية التي يتمتع بها المريض خلال رحلة علاجه.

وأضاف البيان، أن الزيارة شملت المنشآت الجديدة الجاري العمل على افتتاحها بالمجمع الطبي الدولي والتي ستزيد بدورها الطاقة الاستيعابية بما ينعكس بالإيجاب على إتاحة مزيد من الخدمات والحزم الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتابع البيان: في ختام الزيارة قدم الوفد الياباني جزيل الشكر لرئيس إقليم الصعيد على الفرصة التي أتيحت لهم لرؤية هذا المستوى من الخدمات معرباً عن شديد إعجابهم باتباع بسياسات ومعايير الجودة العالمية فضلا الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وما رأوه من الإهتمام الشديد بالمرضى وخاصة كبار السن من تخصيص أماكن ذات تجهيزات خاصة لهم داخل المنشآت الصحية.

ومن جانبه ثمّن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إشادة القنصل الياباني، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام ومنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر بشكل خاص، وهو ما حدا بالهيئة إلى هذه الثقة العالمية، في علاج جالياتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة من خلال منشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

مؤكدًا توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم قطاع السياحة العلاجية بالدولة المصرية والترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة الصحية، وتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، مؤكدًا: لدينا منشآت تضاهي في جودتها كبرى المنشآت الصحية العالمية، وهو ما يؤهلنا للمنافسة سواء بمحافظة الأقصر أو أسوان أو جنوب سيناء، باعتبارهم محافظات جاذبة للوافدين الأجانب.

