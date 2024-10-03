الرعاية الصحية: نبحث التعاون مع الوكالة الفرنسية لإنشاء وكالة مصرية للدعم الفني

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد جيريمي بيلّيه، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني (Expertise France)، والسيد أنطوان بيجيني، رئيس برامج الصحة، بالإضافة إلى السيدة إيلودي مونتيتاجو، مسؤولة الحماية الاجتماعية في الوكالة، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي المُنعقد في باريس.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية الشاملة والإصلاح الصحي. كما تم بحث إمكانية تطوير حلول مبتكرة لدعم التحول في القطاع الصحي بمصر، وتعزيز استدامة النظام الصحي المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم بحث التعاون مع الوكالة الفرنسية Expertise France لدعم إنشاء وكالة مصرية للدعم الفني والتقني، لتكون منصة إقليمية ودولية لتبادل الخبرات المصرية في مجالات الرعاية الصحية والإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم التطرق إلى التعاون مع الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني لدعم إقامة توأمة بين مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية ومستشفى فوش الفرنسية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتبادل الخبرات، وخاصة في مجال الرعاية المتقدمة.

كما أشار السبكي، إلى أنه تم بحث التعاون لتدريب الكوادر الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة في المستشفيات الفرنسية، بهدف تنمية القدرات في مختلف مجالات الرعاية الصحية المتقدمة. كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لدعم استراتيجية هيئة الرعاية لما بعد عام 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني Expertise France، لما له من دور فعال في تعزيز النظام الصحي المصري وتطوير الكفاءات الطبية بما يواكب أحدث التطورات العالمية.

ومن جانبه، أعرب السيد جيريمي بيلّيه، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني (Expertise France)، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، ومؤكدًا حرص الوكالة على دعم الجهود المصرية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير القطاع الصحي المصري وتعزيز الشراكات الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعتبر حدثًا بارزًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث يجمع ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والاستثمار. كما يسعى المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030