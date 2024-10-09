وزير الري يشارك فى المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي ، والذي يعقد تحت رعاية الامير الحسن بن طلال بالعاصمة الاردنية عمان .

و افتتح الأمير الحسن رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أعمال المنتدى والمنعقد تحت عنوان "الميزان من أجل الإنسان والأرض .. التناغم مع رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية" ، مؤكدا في كلمته على أهمية المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مشيراً لضرورة توجيه التقنيات الحديثة لاستثمار الموارد المائية وتطوير سياسات مائية قائمة على التعاون بين دول المنطقة والتخطيط المستقبلي.

استخدام مصادر المياه غير التقليدية

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى ، قدم الدكتور سويلم عرض توضيحي تحت عنوان "استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاج الغذاء بإستخدام الطاقة المتجددة" ، وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus ، وبما يسهم فى تقليل الفجوة بين موارد المياه المحدودة واستخدامات المياه المتزايدة في ظل النمو السكاني .

وأشار إلى أن مشروعات التحلية باستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة ، مثل استخدام الأسمدة فى تقليل الملوحة لتحلية مياه صالحة للزراعة وهى تقنية أقل تكلفة واستهلاكا للطاقة مقارنة بعملية التحلية بطريقة التناضح العكسي، موضحا أهمية ادخال عناصر اخري لتقليل تكلفة التحلية مثل تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي ناتج التحلية باستخلاص عناصر يمكن استخدامها في تربية الروبيان مما يرفع من القيمة الاقتصادية لعملية التحلية .

يشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاث أيام عدد ١٢٠ مشارك من السادة الوزراء والخبراء ومسئولى المياه بالمنطقة العربية والإسلامية .