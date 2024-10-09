أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فاعليات مبادرة "بلدنا أحلي" بالتنسيق مع ديوان عام محافظة القليوبية.

فيما أطلقت محافظة القليوبية فاعليات المبادرة على ١٠٠ مراكز شباب على مستوى الإدارات الفرعية، طبقا لجدول زمنى محدد بذلك، والذى يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

استمرار فاعليات مبادرة "بلدنا أحلى" بمحافظة القليوبية…

حيث تم التنفيذ اليوم من مراكز شباب إدارة شباب بنها وهى (بقيرة - بتمدة) حيث تمت من خارج أسوار مراكز الشباب، من تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لأعمدة الإنارة، وتشجير ودهانات للأسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى، وتعليق لافتات ترحيب، على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تباعًا.

الدور المجتمعى لمراكز الشباب في الأعمال التطوعية التي تساهم في بناء المجتمع

وأكد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية "أن المبادرة تأتى تأكيدا على المشاركة المجتمعية والدور المجتمعى لمراكز الشباب، في الأعمال التطوعية التي تساهم فى بناء المجتمع والتى تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تجميل و نظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب من أعمال نظافة عامة ودهانات وزرع أشجار ،لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن الحبيب.

تهدف المبادرة إلى بث روح الانتماء والمواطنة للمشاركين بأرض المحافظة، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتى تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة.

تصفيات دور الثمانية من دوري القليوبية لكرة القدم…

وفي سياق آخر - نفذت إدارة شباب كفر شكر دوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القري (كأس المحافظ سابقا)، علي ملعب مركز شباب ميت الدريج ضمن خطة النشاط الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية إشراف الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة.

حيث أقيمت مباريات دوري القليوبية لكرة القدم على مستوى إدارة شباب كفر شكر وأسفرت نتائج المباراة بفوز فريق تصفا على فريق ميت الدريج × تصفا) بضربات الترجيح 5/4، وفوز فريق كفر رجب على فريق كفر منصور 1/صفر



يذكر أن الدوري يبدأ بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.

حيث يهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل.