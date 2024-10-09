الزمالك يستخرج تأشيرة الإمارات للاعب أحمد فتوح قبل السوبر| التفاصيل الكاملة

كشف الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولي نادي الزمالك استخرجوا تأشيرة سفر للاعب أحمد فتوح وذلك للسفر للإمارات استعدادً لـ بطولة السوبر المحلي.

بطولة السوبر المحلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “الجهاز الإداري لنادي الزمالك أرسل اسم أحمد فتوح ضمن أسماء اللاعبين اللي هيتم استخراج تأشيرة الامارات لهم للمشاركة في بطولة السوبر المصري طب هل فتوح هيسافر مع الفريق الإمارات”.

وتابع: “الحقيقة حتى الآن فتوح خارج حسابات الزمالك للسوبر المصري تماما عشان هو عنده جلسة يوم 22 أكتوبر .. وربنا يرحم الفقيد ويغفرله .. حتى لو تم الصلح مع عائلة المرحوم لازم يحضر الجلسة وعشان كده بنسبة كبيرة هو خارج السوبر المصري تماما إلا لو سافر مباشرة بعد الجلسة”.

وأكمل: “طيب حد يسأل ليه الجهاز الإداري عايز يطلعله تأشيرة .. باختصار هما شايفين انهم لازم يبقوا جاهزين لأي موقف أو ظرف وجرت العادة في الزمالك انهم يطلعوا تأشيرات لكل اللاعيبه في الفريق وبعدها يشوفوا مين اللي هيسافر بس الأهم يكون الجميع جاهز”.

وواصل:"بمناسبة الكلام عن أحمد فتوح كنت بتكلم مع أحد لاعبي الزمالك الكبار وقالي إن فتوح اتغير تماما وشخصيته بقت مختلفة تماما.. الراجل شاف أن الحادثة اللي حصلت دي درس كبير ورسالة من ربنا وبقى مداوم على الصلاة وكمان طريقة تعامله مع الجميع اختلفت تماما وهو حريص إنه يستمر على نفس الشكل ده".



واختتم : “لاعيبه الزمالك فرحانة من التغيير اللي شايفينه في أحمد فتوح وفي حالة دعم كبيرة من الجميع عشان يستمر على نفس الشكل ربنا يرحم الفقيد ويغفرله ويصبر اهله ويكون الموقف دة عبره لينا جميعا”.