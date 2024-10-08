‏‎محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٧ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام قافلة طبية بالكيلو ٢١ بنطاق حي العجمي ، وتقام يومي (١٣-١٤أكتوبر )قافلة طبية بوحدة بنجر ٤ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي (١٥-١٦ أكتوبر) قافلة طبية بوحدة بنجر٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

كما تقام يومي (٢٠-٢١ أكتوبر ) قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ، وقافلة طبية أيضًا بقرية بغداد يومي (٢٢-٢٣ أكتوبر)، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر أكتوبر بقافلتان بنطاق مركز ومدينة برج العرب يومي (٢٨:٢٧ أكتوبر) بالقرية المركزية ، ويومي (٢٩-٣٠ أكتوبر) بقرية بنجر ٢٠.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.