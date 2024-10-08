إبراهيم عيسى: كلمة الرئيس السيسي تضمنت ثقافة السلام واستقرار الدولة والتنمية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بتفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة تحدث عن ثقافة السلام وأن الهدف هو السلام واستقرار الدولة والتنمية وتعظيم فكرة السلام.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الرئيس السيسي اليوم وصف صاحب السلام بـ"العبقرية"، الحرب كانت من أجل السلام وهو أفكار مهمة للغاية وأن السلام خيار استراتيجي لمصر.

وأوضح أن الدولة المصرية انتصرت للسلام كخيار استراييجي والهدف الأساسي والتنمية، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بسبب إقدامه على السلام من أجل استقرار الدولة المصرية هو الآن موضع هجوم من قبل بعض القوى المختلفة وهناك محاولة للانتقاص من قدره ومكانته فيما يخص موضوع السلام.

ونوه بأن لابد أن تكون ثقافة السلام هي الأساس والقيمة العليا ورفع من قيمة وحياة الإنسان، موضحًا أن البعض يتحدث عن أن الموت والتدمير ثمن للحرية رغم أن هذه الحرية لم تتحقق.