جامعة جنوب الوادي الأهلية تدرس تشغيل تطبيق إلكتروني للموارد البشرية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي التطبيق الالكتروني للموارد البشرية بالجامعة الأهلية خلال الاجتماع الذي اقيم بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية.

بحضور الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الاهلية و الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات ولفيف من منسقي البرامج ومسئولي مركز المعلومات والموارد البشرية بالجامعة وأعضاء الجهاز الإداري.

وخلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة خصائص التطبيق الالكتروني للموارد البشرية ومزايا استخدام هذا التطبيق وأهميته في إطار خدمات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التكامل.

الدكتور أحمد عكاوي

وأوضح محمد عبده مدير الشئون المالية بالجامعة الاأهلية، أن التطبيق يتضمن قواعد بيانات العاملين وتغذية البيانات المالية وطباعة التقارير.

وأبرزت المهندسة عبير عمارة بمركز المعلومات ، أهمية التطبيق في حوكمة اجراءات الرواتب والعقود كما يتضمن بيانات الشئون القانونية والمستودع الالكتروني و الاجازات المسبقة.

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تضمنت المدرجات والمعامل بمباني الجامعة الاهلية وتابع رئيس الجامعة حسن سير العمل وتوفير مختلف الخدمات للطلاب

إطلاق تطبيقين جديدين:

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على استخدام التطبيق الالكترونى ( المتحدث الرسمى ) وتم رفعه على سيرفر الجامعة وتم تخصيص شعار( لوجو) له وكذا رابط الكترونى وهو وذلك لاستخدامه كوسيلة اعلام رسمية داخل المجتمع الجامعى.

أكد الدكتور أحمد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها ويتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول.

كما وافق على استخدام تطبيق " مستحقاتي " الذي يهدف إلي تبسيط عملية إدارة المستحقات المالية بشكل إلكتروني وزيادة الشفافية .

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.