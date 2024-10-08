بشار الأسد: مستعدون للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية بلبنان

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، استعداد بلاده للتعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السوري، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي؛ لبحث خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وبدوره، أشاد فيليبو جراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود، مؤكدًا استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.

حزب الله يتصدى لقوة من جيش الاحتلال حاولت التسلل فى الجنوب

تصدى حزب الله لقوة من جيش الاحتلال لدى محاولتها التسلل من خلف موقع القوات الدولية بالجنوب ويجبرها على الانسحاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفى وقت سابق قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين إن جنود الاحتلال احتلوا منطقة مارون الراس، في لبنان، ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخا تجاه إسرائيل.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله

نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير الدفاع الإسرائيلي: "ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة حزب الله اللبناني.

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز في نبأ عاجل.

بدوره أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل 12 مصابًا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 105 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا على دفعتين.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 185 صاروخًا من لبنان باتجاه خليج حيفا في الأولى، و20 صاروخا في الدفعة الثانية.

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ‏مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله في بيانه اليوم، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصفنا عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة"، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما أعلن حزب الله اللبناني، "عن استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع البغدادي بسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة".