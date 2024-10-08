استدعاء ثلاثي المقاولون لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005

تلقى نادي المقاولون العرب، خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 3 لاعبين من المقاولون العرب، لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

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ووفقا للخطاب تم استدعاء الثلاثي ، اياد صلاح ومحمد عبدالناصر ومهند محمد .



ومن المُقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في معسكر خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى يوم 16 من نفس الشهر، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأحد 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما، ويستمر المعسكر حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

ويعد معسكر منتخب 2005 اليوم الأحد هو الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة.



وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.