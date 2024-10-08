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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

المقاولون 2010 يحقق الفوز الرابع على التوالي في دوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 من تحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعد فوزه اليوم على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1 - 0. أحرز هدف المباراة مصطفى محمد مصطفى في المباراة التي أقيمت بملاعب المقاولون في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية . 

يقود الفريق فنياً الكابتن هيثم حسين، ويساعده الكابتن محمد السيد كمدرب للفريق ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين،والكابتن محمد صبري مخطط أحمال ، فيما يتولى الكابتن محمد سمير إداري الفريق، والكابتن علي حسن اخصائي إصابات الملاعب  .

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