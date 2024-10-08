المقاولون 2010 يحقق الفوز الرابع على التوالي في دوري الجمهورية

نجح فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 من تحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعد فوزه اليوم على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1 - 0. أحرز هدف المباراة مصطفى محمد مصطفى في المباراة التي أقيمت بملاعب المقاولون في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية .



يقود الفريق فنياً الكابتن هيثم حسين، ويساعده الكابتن محمد السيد كمدرب للفريق ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين،والكابتن محمد صبري مخطط أحمال ، فيما يتولى الكابتن محمد سمير إداري الفريق، والكابتن علي حسن اخصائي إصابات الملاعب .