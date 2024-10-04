فرانكفورت يفتح الباب لرحيل مرموش وسط اهتمام آرسنال وليفربول

اعترف ماركوس كروش، مدير الكرة في نادي آينتراخت فرانكفورت، بإمكانية رحيل النجم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم رغبة النادي في الحفاظ على لاعبيه الأساسيين.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، قال كروش: “صحيح أن عمر قدم التزامًا واضحًا لنا في الصيف، وقد تطور بشكل جيد ولديه الكثير من الإمكانيات لمواصلة التطور. بصراحة، لا يوجد لاعب في فرانكفورت غير قابل للبيع”.

وتابع تصريحاته: لكننا نرغب في الإبقاء على الفريق متماسكًا. أتحدث عن مرموش بعد كل مباراة، وهذا أمر جيد. عمر يقدم إضافة كبيرة لأسلوب لعبنا.

وأشارت التقارير إلى أنه وسط اهتمام كبير من آرسنال وليفربول، قد يسعى مرموش، الذي يمتد عقده حتى 2027، لمغادرة النادي بشكل أسرع إذا استمر في تقديم أداء مميز.

ويستعد مرموش لاختبار صعب حيث يخوض مواجهة أمام بايرن ميونخ يوم الأحد.