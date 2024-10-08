رضا عبد العال: الحُكم على آداء مرموش سيكون بنهاية الموسم

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الحكم على عمر مرموش المحترف المصري في آينتراخت فرانكفورت الألماني سيكون بنهاية الموسم الجاري وليس في الفترة الحالية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" لا أشاهد معظم مباريات عمر مرموش المحترف المصري في آينتراخت فرانكفورت الألماني مع فريقه والحكم عليه سيكون في مباريات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" عمر مرموش لا يقدم كل ما لديه مع منتخب مصر وهو سبب انتقادي الدائم له منذ عامين سابقين ".