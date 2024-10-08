جيش الاحتلال يسيطر على مجمع قتالي لحزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن لواء غولاني سيطر على مجمع قتالي لحزب الله في بلدة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن المجمع كان يشكل تهديدا مباشرا لسكان شمال إسرائيل.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الجيش الإسرائيلي إن المجمع القتالي لحزب الله تضمن مبنى سكنيا وبستان زيتون، حيث تم العثور على قاذفة محملة وجاهزة لإطلاق النار على البلدات في شمال إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد البنية التحتية تحت الأرض من مخابئ وأماكن المعيشة ومناطق التجمع التي يستخدمها حزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد البنية التحتية تحت الأرض من مخابئ وأماكن المعيشة ومناطق التجمع التي يستخدمها حزب الله.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه داخل مبنى سكني، تم تحديد منطقة التجمع ومخزون من الأسلحة وتدميرها، بما في ذلك البنادق وشباك التمويه والسترات العسكرية والصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات مخبأة في المطبخ.

كما تم تحديد وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة المعدة لكمائن متعددة ضد سكان شمال إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في المجمع، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين "أنشطة عملياتية محدودة ومحددة وموجهة ضد أهداف وبنى تحتية" لحزب الله في جنوب غربي لبنان.

وأشار البيان إلى أن الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تعمل في جنوب لبنان في إطار العمليات الجارية ضد "حزب الله" في الساحة الشمالية، موضحا أنه منذ بداية الحرب عمل مقر الفرقة 146 كلواء دفاعي إقليمي بينما نشرت قواتها في شمال إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.