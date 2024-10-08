الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يسيطر على مجمع قتالي لحزب الله

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن لواء غولاني سيطر على مجمع قتالي لحزب الله في بلدة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن المجمع كان يشكل تهديدا مباشرا لسكان شمال إسرائيل.

txt

الخارجية الإيرانية: إذا هاجمتنا إسرائيل سنرد دون تسرع

txt

وزير الخارجية الإيراني محذرًا إسرائيل:الهجوم على البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الجيش الإسرائيلي إن المجمع القتالي لحزب الله تضمن مبنى سكنيا وبستان زيتون، حيث تم العثور على قاذفة محملة وجاهزة لإطلاق النار على البلدات في شمال إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد البنية التحتية تحت الأرض من مخابئ وأماكن المعيشة ومناطق التجمع التي يستخدمها حزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد البنية التحتية تحت الأرض من مخابئ وأماكن المعيشة ومناطق التجمع التي يستخدمها حزب الله.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه داخل مبنى سكني، تم تحديد منطقة التجمع ومخزون من الأسلحة وتدميرها، بما في ذلك البنادق وشباك التمويه والسترات العسكرية والصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات مخبأة في المطبخ.

كما تم تحديد وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة المعدة لكمائن متعددة ضد سكان شمال إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في المجمع، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين "أنشطة عملياتية محدودة ومحددة وموجهة ضد أهداف وبنى تحتية" لحزب الله في جنوب غربي لبنان.

وأشار البيان إلى أن الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تعمل في جنوب لبنان في إطار العمليات الجارية ضد "حزب الله" في الساحة الشمالية، موضحا أنه منذ بداية الحرب عمل مقر الفرقة 146 كلواء دفاعي إقليمي بينما نشرت قواتها في شمال إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال ينفذ غارتين تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت

بعد مرور عام على الحرب..الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية

الخارجية الإيرانية: إذا هاجمتنا إسرائيل سنرد دون تسرع

وزير الخارجية الإيراني محذرًا إسرائيل:الهجوم على البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي

بعد مرور عام على الحرب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

المخابرات الأمريكية تُحذر من خطورة التصعيد بين إسرائيل وإيران

الجريدة الورقية