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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المجتمع اليوم

تكريم الزميل أحمد الجعفري خادم آل البيت

أحمد الجعفري
أحمد الجعفري

كرمت الأستاذة الدكتورة دعاء أبوبكر بكلية دار العلوم، الزميل أحمد الجعفرى.

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تسليم جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

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ضبط عاطل سرقة هاتف مواطن بالإكراه في السيدة زينب

 يأتي التكريم باعتبار "الجعفري" أحد محبي آل البيت، حيث يحرص دائمًا على خدمة زوار مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام.

وافتتحت وزارة الأوقاف المصرية مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أمام المصلين يوم الجمعة 29 مارس 2024، وذلك بعد الغلق المؤقت، وقام الرئيس  عبدالفتاح السيسي،  بافتتاح مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.
 

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