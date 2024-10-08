تكريم الزميل أحمد الجعفري خادم آل البيت

كرمت الأستاذة الدكتورة دعاء أبوبكر بكلية دار العلوم، الزميل أحمد الجعفرى.

يأتي التكريم باعتبار "الجعفري" أحد محبي آل البيت، حيث يحرص دائمًا على خدمة زوار مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام.

وافتتحت وزارة الأوقاف المصرية مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أمام المصلين يوم الجمعة 29 مارس 2024، وذلك بعد الغلق المؤقت، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

