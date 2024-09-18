تسليم جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

تسليم جوائز تحت راعاية وزير الاوقاف وقام بتسليم الدكتور محمود خليل مدرية الاوقاف والشيخ احمد حسن مدير ادراة السيدة زينب وبحضور عبدالحميد عمر وكيل وزارة الاوقاف لشئون المالية والادارية السابق ومدير المسجد زينب وحضور ائمة المسجد احمد عصام فراحت واحمد عبدالهادي ، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تسليم جوائز مسابقة تحفيظ القرآن، وتحدث عن فضل حفظ القرآن الكريم للجيال الصاعدة وتعليم مبادئ الإسلام الحنيف.

مساجد آل البيت

يأتي ذلك بحضور كبير رواد مساجد آل البيت، الحاج علاء عقل، وعبدالناصر أبو زيد، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، والشيخ خالد كمال الدين، محفظ القرآن، ورتل الآيات الكريمة، أثناء تسليم الجوائز للأطفال.

يذكر أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت رعاية وزارة الأوقاف، وشارك فيها أكثر من 200 متسابق ومسابقة، من أبناء حي السيدة زينب- رضى الله عنها .