الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

تسليم جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تسليم جوائز تحت راعاية وزير الاوقاف وقام بتسليم الدكتور محمود خليل مدرية الاوقاف والشيخ احمد حسن مدير ادراة السيدة زينب وبحضور عبدالحميد عمر وكيل وزارة الاوقاف لشئون المالية والادارية السابق ومدير المسجد  زينب وحضور ائمة المسجد  احمد عصام فراحت واحمد عبدالهادي ، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تسليم جوائز مسابقة تحفيظ القرآن، وتحدث عن فضل حفظ القرآن الكريم للجيال الصاعدة وتعليم مبادئ الإسلام  الحنيف. 

 

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الشباب والرياضة تبحث مع مسؤلي مؤسسة " مودة مساجد آل البيت تنمية وتطوير ” الأنشطة المقرر تنفيذها

 

مساجد آل البيت

 يأتي ذلك بحضور كبير رواد مساجد آل البيت، الحاج علاء عقل، وعبدالناصر أبو زيد، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، والشيخ خالد كمال الدين، محفظ القرآن، ورتل الآيات الكريمة، أثناء تسليم الجوائز للأطفال.

 

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وزير الشباب والرياضة يلتقي مسئولي مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت

يذكر أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت رعاية وزارة الأوقاف، وشارك فيها أكثر من 200 متسابق ومسابقة، من أبناء حي السيدة زينب- رضى الله عنها .

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