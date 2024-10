إيمان العاصي تتألق بالأسود في صاحبة السعادة (صور)

تصدرت الفنانة إيمان العاصى مؤشرات البحث جوجل بعد استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، بتصريحات الفنية تحدثها عن حياتها الشخصية وعلاقتها بابنتها الوحيدة ريتاج.

وتألقت إيمان العاصي بلون الأناقة، واستطاعت ان تواكب موضة فساتين خريف 2024، الإطلالة من خبير الموضة أسلام متولي، حيث أرتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشوف الظهر، صمم من قماش الكريب باللون الأسود، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت إيمان العاصي ببعض الإكسسوارات اللافته مع ساعة اليد المرصعه بحبات الالماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

يذكر أن إيمان العاصى يعرض لها حالياً مسلسل برغم القانون من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

