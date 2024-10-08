احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه جارى تنفيذ أعمال احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات انحدار الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمراكز المنشاه واخميم وجهينة وسوهاج بقيمة 71 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية ببرنامج التنمية المحلية للعام المالى 2024-2025 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واضاف ان خطة الاحلال والتجديد لشبكات المياه تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة بلاستيكية تتراوح اقطارها مابين "4-6-8-10" بوصة بإجمالى أطوال 69 كيلو متر طولى بمراكز المنشاه وجهينة واخميم وسوهاج هذا بالاضافة الى اعمال مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحى للقرى المحرومة بتلك المراكز بإجمالى اطوال 4,5 كيلو متر طولى مشيرا سيادته ان تلك الاعمال تهدف الى رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المستهدفة والارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة ولاستيعاب الزيادة السكانية والحاجة لزيادة كميات المياه المنتجة وتحسين الضغوط.

واضاف المهندس احمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة انة جارى تنفيذ الاحلال والتجديد لشبكات المياه بمركزالمنشاه لتغذى مدينة المنشاه وقرى المركز بإجمالى اطوال 24كيلومتر لتخدم اكثر من 100الف نسمة بتكلفة 20مليون جنية وبمركزاخميم بتكلفة 10 مليون جنية احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالى اطوال 16 كيلو مترطولى لتغذى مدينة اخميم بأكمالها لتخدم 65 الف نسمة هذا بالاضافة الى احلال وتجديد شبكات المياه بنجع الهيش ونزلة الحاجر بمركز جهينة بطول 1,5 كيلو متر طولى لتخدم اكثر من 5 الف نسمه بقيمة 3 مليون جنية وبتكلفة 38 مليون جنية بمركز سوهاج اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة حى غرب وقرية بلصفورة ليكون عدد المستفيدين 70 الف نسمة بطول 25,5 كيلو متر طولى مضيفا الى اعمال الاحلال والتجديد لشبكات المياه منطقة النقابات بحى الكوثر بطول 1,5 كيلو متر طولى لعدد 1,5 الف نسمة هذا بالاضافة الى اعمال مد وتدعيم شبكات انحدارالصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرى الشيخ مكرم والصلعا وادفا بمركز سوهاج بإجمالى اطوال 4,5 كيلو متر طولى لتخدم عدد 3 الاف نسمة .

واوضحت المهندسة شيماء محمد رئيس قطاع التخطيط بالشركة أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحى ومد وتدعيم الشبكات للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية خلال العام المالى 2024-2025 لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق بالاضافة الى استمرارالعمل بإستكمال المشروعات الجارى تنفيذهالتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين