صحة الفيوم تقيم ورشة عمل حول الإكتشاف المبكر لأورام القولون

أقام قسم مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الفيوم العام، ورشة عمل حول الإكتشاف المبكر لأورام القولون، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وشارك في فعالياتها الدكتور أشرف علام مدير قسم جراحة الأورام بمستشفي الفيوم العام، والدكتور عمرو الفولي أستاذ المناظير بجامعة حلوان، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستشفي الفيوم العام، والدكتور احمد سعد مدير مستشفي الفيوم العام بالفيوم، والدكتور صلاح ابو طالب رئيس مركز الأورام بالفيوم، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي لمركز الأورام بالفيوم.

الاكتشاف المبكر للاورام

ناقشت ورشة العمل أورام القولون وكيفية الاكتشاف المبكر لها، وكشفت جلسات الورشة ان الاكتشاف المبكر له أهمية كبري في القضاء علي سرطان القولون وأن التأخر في طلب المشورة الطبية من أسوأ العادات التي من شأنها تقليل فرصة علاج المريض وشفاءه خاصة أن الكثيرين يتعاملون مع أمراض القولون علي أنها " قولون عصبي" ، نتيجة ضغوط الحياة، مما يؤدي الي ان المريض يذهب الي طبيب الأورام وقد تأخرت حالته، كما يؤدي الي ضعف نتائج الشفاء عن المعدل العالمي.

وقال الدكتور أشرف علام رئيس قسم جراحة الأورام، بمستشفي الفيوم العام، أن السرطان ليس مرض قاتل في حالة التشخيص المبكر، ويكون قابل للعلاج والشفاء التام منه في حالة التعامل معه واكتشافه منذ البداية، وهذا عكس الشائع عند العامة، ان مصاب السرطان سيموت عاجلا أم آجلا، ويتحدثون دائما وفقا لتجارب شخصية وليس وفقا لقواعد علمية.

ونصح المواطنين بالإهتمام بتناول العصائر الطبيعية والخضروات، وتجنب الأكلات السريعة وأعلن عن انتهاء قوائم الانتظار في عمليات جراحة الأورام بمستشفي الفيوم العام.

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