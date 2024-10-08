سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.27جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.36 جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.38 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.36 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.34 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 102.41 نفطة في أحدث التداولات، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي الأمريكي أن يتوخى الحذر وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.