سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-10-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-10-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.2 جنيه للشراء و158.1 جنيه للبيع، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.4 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.2 جنيه للشراء.

158.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.3 جنيه للشراء.

158.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

154.7 جنيه للشراء.

158.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.6 جنيه للشراء.

158.2 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 102.41 نفطة في أحدث التداولات، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي الأميركي أن يتوخى الحذر وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.