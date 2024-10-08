محمود صابر ينضم لمعسكر منتخب مصر

استدعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محمود صابر لاعب بيراميدز لقائمة الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، وذلك بعد إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات.

وأفاد منتخب مصر أن دونجا خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، مما أظهر معاناته من إجهاد. وبناءً عليه، لن يلحق دونجا بالمباراة الأولى المقررة يوم الجمعة، بينما سيتم تجهيزه لمباراة 15 أكتوبر.

وبهذا، يتضمن معسكر المنتخب حاليًا استدعاء محمود صابر لتعزيز صفوف الفريق في هذه المرحلة المهمة.