تعرف على حصاد بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب فى بطولة العالم

اختتمت اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب تحت 17 سنة مشاركاتها في بطوله العالم والتي أقيمت خلال الفترة من 1وحتى 6 اكتوبر الجاري بكوريا الجنوبية.

و استطاعت بعثة منتخب مصر للشباب تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 68 كجم للاعب عمر محمد فتحي بالاضافة الى دخول 6 لاعبين قائمة أفضل 8 لاعبين في بطولة العالم بعد تأهلهم لدور ربع النهائي وهم:



حبيبة وائل الحصول على المركز الخامس في وزن أقل من 49 كجم ، احمد يحيي المركز الخامس في وزن أقل من 51 كجم ،عبد الرحمن أحمد المركز الخامس في وزن +78 كجم ، علي محمد المركز الخامس وزن 55 كجم ، عمر وسام المركز الخامس وزن أقل من 63 كجم ، خديجة وليد المركز الخامس وزن أقل من 52 كجم.



ترأس بعثة منتخب مصر الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين وقاد المنتخب فنيا محمود عبد الجواد مديراً فنياً و مصطفى زكي مدربا عاما ، و محمد بسيوني و مروة صلاح و ايمن كمال و عمرو عبد الرازق و مصطفي خالد و تامر عبد المنعم و خالد رجائى مدربين.