مسابقة المعلمين 2024.. رابط تقديم طلب تظلم على النتيجة

مسابقة المعلمين 2024.. عقب الإعلان عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024 وأسماء الفائزين في 30 ألف معلم، عبر بوابة الوظائف الحكومية، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الرابط لتقديم طلب تظلم على النتيجة.

رابط تقديم طلب تظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ويمكن تقديم طلب تظلم على نتيجة مسابقة مساعد مادة للصفوف التالية: الابتدائية في الصف الرابع والخامس والسادس في المواد الآتية: اللغة الإنجليزية - العلوم - الرياضيات - الحاسب الآلي - الدراسات الاجتماعية، عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

نتيجة مسابقة 30 الف معلم

في البداية زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا

إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم

يجب إدخال رقم التقديم.

النقر على استعلام عن نتيجة 30 الف معلم .

بوابة الوظائف الحكومية

جدير بالذكر تبدأ التظلمات اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، ويستمر لمدة أسبوعين كاملين، حيث أكد الجهاز أن جميع التظلمات ستتم معالجتها إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية المخصصة لذلك، بهدف ضمان الشفافية والسرعة في البت في الطلبات.