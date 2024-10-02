ندوة تثقيفية عن حقوق وواجبات المعلمين بالمنيا

نفذت إدارة التواصل والدعم ، بإدارة سمالوط التعليمية شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء ، لقاء توعوي بعنوان "حقوق وواجبات المعلمين" استهدف اللقاء المعلمين الجدد ضمن مسابقة الــ 30 الف معلم ( المرحلة الثانية) .

وذلك بقاعة نقابة المعلمين، بحضور المهندس خيرى فؤاد نقيب المعلمين بسمالوط، والدكتور بهاء حسن مدير عام الادارة التعليمية، وحسين شوقي مدير ادارة التواصل والدعم، وادارت اللقاء هبة موسى، وأعضاء اللجنة النقابية، حيث تضمن التدريب الحقوق والواجبات للمعلمين، وشرح لقانون الخدمة المدنية، و قانون كادر المعلمين.

في البداية، تحدث حسين شوقي مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين، عن اختصاصات الوحدة التى تهدف إلى التواصل مع جميع المعلمين، لتلقى أي شكاوى خاصة بهم، وبحثها وحلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ، ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية ، والإستفادة منها في دعم منظومة التعليم

وفي كلمته ثمن الدكتور "بهاء حسن" جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى إطلاق مبادرة "بداية" لبناء الإنسان، التى تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان ، وتحقيق التنمية الشاملة ، وأكد مدير تعليم سمالوط ، أن مبادرة "بداية" تعد خطوة هامة نحو تمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع ، حيث تركز على تنمية المهارات ، وتوفير فرص التدريب والتعليم والرعاية الصحية المتكاملة، مما يسهم فى خلق أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح، أن هذه المبادرة تأتى تجسيدا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، استنادا إلى رؤية مصر 2030 ، وأشاد " خيري فؤاد" بالدور المحوري ، الذى تقوم به الدولة فى دعم الإنسان المصرى، حيث يتمثل ذلك فى توفير كافة المقومات اللازمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك، في إطار تنفيذ مبادرة بداية جديده لبناء الإنسان المصري ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لتعليمات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، وبتوجيهات وبإشراف الدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، وتوجيهات على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا.