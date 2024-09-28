وزير التربية والتعليم: تحسين أوضاع المعلمين خلال الفترة المقبلة

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتحسين أوضاع المعلمين، وخلال المرحلة القادمة ستكون هناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، مع أكثر من 1200 موجها للمواد الأساسية بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحلول الواقعية على الأرض والجهود المخلصة بمشاركة كل أطراف المنظومة التعليمية تساهم في تخطي أكبر تحديين يواجهان التعليم، وهما مشكلة الكثافة في الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية أصبح لا يتخطى 50 طالبًا بنسبة تصل إلى 99.5 في المائة من مدارس الجمهورية، فضلا عن جهود تخطي تحدي العجز في أعداد المعلمين.

وزير التربية والتعليم يوجه باستخدام المعامل غير المستغلة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استخدام المعامل غير المستغلة فى المدارس الثانوية، وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعيًا، وكذا تنمية مهارات الطلاب والتى تتكون نتيجة طرق التدريس.

ولفت وزير التربية والتعليم استخدام الطرق التى تعمل على إكسابهم مهارات التحدث والتعبير عن النفس وتقبل الآخرين، والعمل فى مجموعات، والتعلم التعاونى والنشط، وتنمية الشخصية، وليس الاعتماد فقط على طرق تقديم شرح محتوى المناهج.

وأكد وزير التربية والتعليم متابعته المتواصلة لكافة التقارير والمتابعات اليومية لبيانات نسب سد العجز وتخصصاتها في مختلف الإدارات التعليمية، خاصة فى المرحلة الثانوية، مؤكدًا أن كل معلم يقوم بتدريس حصص فوق النصاب القانوني سيحصل على مقابل هذه الحصص.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموجهين، قائلًا: "إشراف الموجهين يمثل مسؤولية مباشرة وأساسية خاصة على الصفوف الأولى، بالإضافة إلى تقييم قدرات الطالب على الكتابة، لكي نعد طالبا قادرًا على القراءة والكتابة باعتباره على رأس أولويات الوزارة".

كما وجه وزير التربية والتعليم بقياس التقييمات على مستوى الجمهورية، ومتابعتها بشكل دقيق، مشيدًا في هذا الإطار بما شهده خلال زيارته لمدارس محافظة كفر الشيخ من أداء منضبط فيما يتعلق بكراسات الواجب للطلاب، ودفاتر المعلمين.

واستعرض وزير التربية والتعليم الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لضمان عملية تعليمية جيدة داخل الفصول.