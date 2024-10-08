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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثروت سويلم: الدوري الجديد قد يشهد زيادة الجماهير وأفضل التحكيم الأجنبي في السوبر المصري

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه يحسم موقفه حتى الآن من الترشح على أي منصب داخل اتحاد الكرة.

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وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة بيتي ولا توجد أي موانع من ترشحي، والرغبة موجودة بالتأكيد".

وتابع عضو رابطة الأندية: "لم أتشاور مع أي شخص حتى الآن حول الترشح، والانتخابات لها حسابات خاصة، وسأنتظر لحين الترتيب مع قائمة".

واختتم ثروت سويلم: "الموسم الجديد قد يشهد زيادة في عدد الجماهير، وأفضل على المستوى الشخصي التحكيم الأجنبي في بطولة السوبر المصري المقبلة من أجل حماية التحكيم المصري".

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